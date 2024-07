Angelica Schiatti il paradosso di un sistema che invita a denunciare ma poi non celebra i processi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ho letto l’articolo di Selvaggia Lucarelli sulla via crucis di una donna che denuncia violenze e attende una risposta dallo Stato per quattro lunghi anni. Ho provato frustrazione ma non ne sono stata sorpresa. Non più di tanto. Il lavoro con le donne vittime di violenza ci fa toccare con mano, non di rado, che la giustizia ha tempi lenti e che lo Stato non sempre tutela i diritti delle donne che subiscono maltrattamenti, violenze sessuali e stalking. Non è realistico individuare una unica causa nelle maglie troppo larghe di ungiudiziario che lascia le donne sole a fronteggiare uomini violenti. La vittimizzazione istituzionale è il prodotto di elementi soggettivi e oggettivi, culturali e sociali che si intrecciano. Quando ilantiviolenza si inceppa, si lascia carta bianca agli autori di violenza per continuare ad aggredire, minacciare e mantenere in uno stato di soggezione le vittime; in questo contesto può accadere che il livello di gravità delle azioni violente si alzi pericolosamente perché il senso di impunità legittima gli autori di violenza ad esercitare il controllo sulla vittima.