Wimbledon De Minaur si ritira per infortunio | Djokovic in semifinale senza giocare

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) (Adnkronos) – Brutte notizie per Alex De. Il campione australiano sidalla sua partita dei quarti di finale dicontro Novak. Il numero 9 del ranking Atp lunedì si è infortunato all’anca durante il match point contro Fils negli ottavi e non è riuscito a recuperare. In questo modo Nole, 7 volte campione sull’erba londinese, arriva in. Deha minimizzato lo spavento nonostante un iniziale scuotimento della testa in direzione del suo box sul Campo Uno, ma poco dopo mezzogiorno, il giorno dello scontro programmato sul Campo Centrale con, si èto dal torneo. “Ovviamente non è un annuncio che volevo fare in alcun modo”, ha detto Dein una conferenza stampa. “Sì, sono devastato ma ho dovutormi a causa di unall’anca.