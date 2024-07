The Acolyte | Amandla Stenberg sull’accoglienza delle critiche ma non alle minacce di morte e del linguaggio razzista violento

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Thema nondi” e del “” The: La Seguace è stata colpita da un’ondata di recensioni negative prima ancora del suo lancio su Disney+. Anche se da allora abbiamo assistito a molte lamentele legittime, un punto critico per alcuni è stato purtroppo il cast e la troupe dello show. Durante una recente apparizione su The View, i conduttori dello show hanno chiesto alla protagonista della seriedi commentare l’essere stata presa di mira da “alcuni esponenti di destra” e hanno affrontato quello che ha precedentemente descritto come “razzismo intollerabile” (un problema affrontato anche da Moses Ingram, di Obi-Wan Kenobi).