Spagna-Francia 2-1 | Olmo porta La Roja in finale dopo il gol record di Yamal

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Fa notizia quanto rito poco fa sul web: Lamineha inciso il suo nome nella storia segnando un gol daprima che Danisse laalladi Euro 2024 con una vittoria per 2-1 sullaha realizzato uno straordinario gol del pareggio dalla lunga distanza subitoil gol iniziale di Randal Kolo Muani al nono minuto della prima semidi martedì a Monaco di Baviera, diventando il più giovane marcatore nella storia di un torneo imnte., in forma smagliante, ha poi messo a segno il tiro decisivo a metà del primo tempo, creando spazio nell’area dei Bleus prima di insaccare un tiro basso. La squadra di Didier Deschamps non era stata convincente prima di questa semie, nonostante i miglioramenti nel secondo tempo, non è riuscita a pareggiare, mentre lasi preparava a sfidare l’Olanda o l’Inghilterra.