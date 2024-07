Si può guidare con gli occhiali da sole? La regola è ben chiara cosa devi sapere

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Gli automobilisti hanno ancora molti dubbi sull’utilizzo deglidadurante i viaggi. Ecco come stanno davvero le cose. Uno dei requisiti fondamentali per non compromettere la guida è quello di avere una buona visione. Gli automobilisti devono poter analizzare tutti i dettagli della strada, senza alcuna alterazione legata alle proporzioni, ai colori dei semafori e dei cartelli stradali. Tante persone, nel tentativo di limitare i disagi legati ai raggi solari, decidono di indossare deglida. La verità suglidaalla guida – citurumors.itCi sono ancora tanti dubbi sull’argomento. C’è chi è convinto che non si possa assolutamente fare e chi, al contrario, non si è mai posto tale problema. In realtà, si tratta di una questione da non sottovalutare perché il suo impatto può rivelarsi davvero deleterio.