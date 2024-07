Sì della Camera al ddl Nordio che diventa legge | la rivoluzione rischia di esserci sul serio

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug – Dobbiamo ancora capire bene perché, visto che sembra tutto troppo bello per essere vero (e magari ci sveglieremo, ma speriamo di no). Per ora, laha dato il suo sì definitivo al ddl, ovviamente facente capo al ministroGiustizia Carlo, leggasi il guardasigilli che, come abbiamo già sottolineato in passato,suldi entrare nella storia di questa tormentatissima Repubblica Italiana., il sì ae a due passaggi essenzialiriforma Stamattina il voto allaè stato chiaro e a favore di. Quanto meno a due passaggi essenziali del suo percorso di riforma, ovvero l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio e la stretta sulle intercettazioni, che saranno limitate nella liceità rispetto a quanto avviene oggi.