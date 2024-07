Shukran recensione | un film intenso in cui la questione siriana diventa dilemma morale

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ladi, presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella Città: il conflitto sirianoin un’ottica soggettiva e al tempo stesso universale Presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella Città,rappresenta l’esordio al lungometraggio per Pietro Malegori. La pellicola si ispira ad una storia vera ed è tratta dal libro diGiovanni Terzi “, la vera storia di un medico siriano e di un bambino in guerra”. Il cineasta affronta lacon un punto di vista nuovo e per questo interessante, sensibile ed estremamente eloquente. L’ultimo desiderio Nel 2011 il popolo siriano insorge contro il regime di Assad. Damasco, sotto il controllo del governo, resiste agli attacchi alle porte della città.