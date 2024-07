Sfruttavano i braccianti e li aggredivano se si ribellavano | due arresti nel Cuneese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024)e, quando si, non si facevano scrupoli a picchiarli. Con queste accuse due persone sono finite ai domiciliari e una terza è stato imposto il divieto temporaneo di esercitare attività professionali su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti. Nei loro confronti si ipotizzano i reati di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e violazioni alla normativa relativa al soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale. Iagricoli erano impegnati a lavorare nelle vigne nel territorio delle Langhe e sarebbero stati sfruttati dai due finiti ai domiciliari – un uomo marocchino e un macedone – insieme all’uomo di nazionalità albanese per il quale è arrivata l’altra misura cautelare.