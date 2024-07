Sanità i disagi dei container Comitati di nuovo in consiglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Per la terza volta sono intervenuti incomunale. Per la terza volta hanno chiesto alla sindaca Serena Arrighi, la massima autorità sanitaria locale: chiarimenti sugli scempi e razzie perpetrati allapubblica di Carrara. Sono i cittadini del Comitato Salute Pubblica Massa Carrara Lunezia che lamentano promesse non mantenute e uno stato di agonia dei servizi locali. "Un folto gruppo di registi – hanno dichiarato dal comitato–, da cui ora qualcuno pare si stia sfilando, ha messo con nonchalance gli ambulatori neiche hanno più pecche che che pregi". Il comitato ricorda cosìche tutti i pazienti sono costretti ad affrontare: "acqua calda che esce dai wc, acqua piovana che si infiltra nei moduli, i cartelli con le indicazioni fatti con la carta per le fotocopie sono sbiaditi tra il sole e le piogge e la gente vaga, rincorsa da addetti che cercano di indirizzare nel posto giusto le persone, le sedie delle sale di aspetto sono già rotte.