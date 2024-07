San Tammaro l’assessore Scala annuncia la realizzazione di 60 nuovi loculi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono iniziati lunedì 8 luglio i lavori al cimitero comunale. Saranno realizzati 60. In particolare si procederà all’abbattimento di un vecchio fabbricato adibito ai servizi igienici. Un progetto realizzato con la collaborazione degli uffici comunali per rispondere alle crescenti esigenze della comunità per spazi adeguati di sepoltura. Si tratta di un progetto a costo zero per l’Ente perchè finanziato dai cittadini o meglio dai proventi delle concessioni d’uso deirilasciate ai cittadini per la sepoltura dei propri cari defunti”, spiegaal comune di San. La decisione di aggiungere 60è stata presa dopo la valutazione delle attuali capacità del cimitero e delle richieste, sempre più numerose, pervenute dai cittadini.