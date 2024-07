Pusha T è l' ambassador perfetto per Louis Vuitton

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Pharrell Williams l'ha fatto di nuovo. Il direttore creativo del menswear diama coinvolgere i suoi amici nei progetti della Maison, che si tratti di un concerto post-show o della colonna sonora di una sfilata. Per questo l'annuncio diT come nuovodinon è certo una sorpresa. Pharrell eT, all'anagrafe Terrence LeVarr Thornton, si conoscono da tempo. Sono entrambi collaboratori di lunga data di adidas, ma soprattutto hanno condiviso insieme svariati progetti musicali. Non ultimo il nuovo disco dei Clipse, il duo cheT ha con suo fratello No Malice, atteso nei prossimi mesi e prodotto interamente da Williams in persona. Courtesy of the brandNon solo, i due sono entrambi dei frequentatori abituali delle fashion week e in più di un'occasione Pharrell ha chiesto all'amico di camminare in passerella negli show di LV.