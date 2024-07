Procuratore indagini su click day accelerate dopo esposto Meloni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLedella procura di Salerno su irregolarità nelday per i migranti “erano già in atto da qualche tempo” ma “si sono avvalse del coordinamento delnazionale antimafia per la loro accelerazione”,l’presentato alla procura nazionale un mese fa dalla premier Giorgia. Lo ha detto ildi Salerno, Giuseppe Borrelli, nella conferenza stampa convocata sull’operazione che ha portato a 47 misure cautelarila scoperta di una associazione a delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina. Tredici sono le persone finite in carcere, 24 ai domiciliari e 10 i destinatari di misura interdittiva dallo svolgimento di attività professionali e imprenditoriali per un anno.