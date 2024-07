Previsioni Meteo Weekend | Temporali in Arrivo al Nord il 12 Luglio

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma - L'anticiclone africano subirà un indebolimento alItalia in prossimità del fine settimana, portando un aumento dell'instabilità atmosferica a causa di un temporaneo calo della pressione. Venerdì 12, acquazzoni ecolpiranno le Alpi occidentali, estendendosi successivamente ai restanti settori alpini e prealpini, fino a coinvolgere le pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Alcuni di questi fenomeni potrebbero essere di forte intensità. Le temperature sono previste in calo, mentre sul resto della Penisola il tempo resterà soleggiato e caldo. Sabato 13, l'instabilità persisterà sulle Alpi e Prealpi, con possibilità di sconfinamenti locali nelle alte pianure del. Il clima sarà meno caldo in queste aree, mentre nel resto d'Italia la situazione rimarrà invariata, con sole e alte temperature.