Porte chiuse al Rossotono 60 lavoratori in sciopero | No alla vendita sì alla salvaguardia dei nostri diritti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon c’è pace per l’ex Gs, ex Carrefour, oggi. Lo storico supermercato di via Pietro Nenni oggi è ine probabilmente lo sarà anche sabato. La manifestazione è stata indetta dal sindacato Ugl che rappresenterebbe oltre il 90% dei 60in servizio presso la struttura. La protesta è nata quale risposta ad una asseritada parte dell’attuale proprietàad un altro marchio: secondo l’Ugl tale operazione si tradurrebbe nella cancellazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e quindi nella conseguente perdita disindacali economici e di quanto altro riconosciuto dal contratto nazionale. Amara sorpresa stamattina per alcuni consumatori che, raggiunto il puntodi via Pietro Nenni si sono ritrovati davanti leed una sfilata di bandiere Ugl.