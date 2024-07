Pd l’ex presidente Poggi accusa | Pressioni veementi per votare Bosi Con il Gruppo nessun confronto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Non ho votato per non ‘certificare’ il metodo con cui si è arrivati aildel Consiglio:, ingerenze, ritorsioni che ildel Pd ha subito che nulla hanno a che fare con l’impegno e la responsabilità ai quali eravamo e siamo chiamati".del Consiglio, attuale consigliere comunale eletto con 558 voti Fabiofa chiarezza sulla rivelazione circa il suo ’non voto’ di lunedì 1 luglio., quando parla di prevaricazioni,, ingerenze, a cosa si riferisce esattamente? "È una questione di metodo. Si è voluto coartare ilnella sua autonomia, che non vuol dire ‘separatezza autoreferenziale’ come ho letto sui giornali, ma capacità di fare sintesi partendo dalle tante diversità di cui siamo composti".