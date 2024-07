Paramount + le uscite del mese di luglio 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Generi e produzioni diverse sono in arrivo su+ neldi. Si passa dall’animazione alla commedia, dai cartoon ai documentari. Ecco una guida sulle novità più interessanti e rivelanti disponibili nelle prossime settimane. Tutte le novità disu+ Ogni lunedì delandrà in onda un episodio di “Mayor of Kingstown”. Al centro della trama troviamo i fratelli Mitch e Mike McLusky, impegnati a gestire le relazioni tra la gente di Kingstown ed i detenuti delle molteplici prigioni della zona. I due provano disperatamente a mantenere e assicurare una sorta di pace nonostante abbiano a che fare con assassini, spacciatori e anche con la mafia russa. La messa in onda della terza stagione è iniziata neldi giugno, in contemporanea con gli Stati Uniti.