Ora Putin usa gli uomini bomba contro l’Ucraina Chi sono e come agiscono

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La guerra in Ucraina si sta trasformando in un conflitto di logoramento. Poche settimane fa sembrava che si potesse giungere a una soluzione pacifica, ma gli ultimi avvenimenti lasciano presagire che i combattimenti dureranno ancora a lungo. La Nato ha annunciato, durante il suo vertice, nuovi aiuti ale ha chiarito che la difesa di Kiev resta un’assoluta priorità. Dal canto suonon ha alcuna intenzione di fare passi indietro, mentre la Cina dà vita a manovre militari congiunte con la Bielorussia ai confini di Polonia e Ucraina. Una situazione pericolosa, specie se Pechino dovesse decidere di entrare direttamente nella partita. Nel frattempo, il Presidente Russo sta usando tutti i mezzi a sua disposizione per rendere più efficace l’avanzata delle truppe sovietiche in territorio nemico.