Olanda-Inghilterra giallo Zwayer | la frase segnata sul taccuino

(Di mercoledì 10 luglio 2024), la scelta dell’arbitroha messo in allarme soprattutto i tabloid inglesi: c’è un motivo da ricercare nel passato. L’arbitro disarà Felix: nelle tre gare dirette finora a Euro 2024 ha mostrato sempre almeno quattro cartellini, e la media stagionale nelle coppe europee è stata di sei ammonizioni a partita. L’arbitro(LaPresse) – IlVeggente.itIn Brighton-Roma di Europa League è stato disastroso, sventolando cartellini senza senso alla prima occasione utile per un totale di sette. Un arbitro che come Anthony Taylor ha spesso fatto discutere in passato. Su internet, lanciata in Germania, c’è una petizione affinché non arbitri più. Bellingham, che sarà in campo stasera, alla fine di un Bayern Monaco-Borussia Dortmund arbitrato proprio datra mille polemiche disse: “Date a un arbitro, che ha truccato partite, la direzione della partita più importante della Germania.