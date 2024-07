Malgioglio | Tra due anni mi ritiro devo pensare alla mia vita

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (askanews) – “Tra dueio lascerò questo lavoro. È la prima volta che lo dico pubblicamente ma è così: ho bisogno dimiaperché ho dedicato tantomusica e sono molto contento per tutto l’affetto che il pubblico mi ha sempre dato”. Questa l’inattesa e sorprendente dichiarazione, fatta da Cristianoqualche giorno fa, con cui l’artista ha annunciato il suo addio alle scene durante il concerto di apertura di “Porta di Roma Live”, la kermesse organizzata dgalleria commerciale di Roma Nord in media partnership con l’emittente Radio Roma. Dialogando infatti con il pubblico, tra una canzone e l’altra il cantautore e celebre personaggio tv ha rivelato di essere pronto a lasciare ma senza alcun rammarico e, sostanzialmente, per una scelta di:”Vi assicuro che potrei sostenere tre concerti ogni sera – ha confidatomentre il pubblico lo inva a ripensarci – e tutto questo affetto è molto importante ogni sera quando esco per cantare.