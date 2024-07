LIVE Musetti-Fritz Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurro sogna di sovvertire il pronostico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del quarto di finale ditra Lorenzoe l’americano Taylor. Quarto confronto diretto tra i due con lo statunitense avanti per 2-1. Tre mesi fa sulla terra rossa di Montecarlo l’unica vittoria del toscano, che si impose con un duplice 6-4. Il vincente del match troverà in semifinale uno tra il serbo Novak Djokovic e l’australiano Alex De Minaur., ventiduenne di Carrara, al termine di una parentesi sulla terra non entusiasmante sta esprimendo il suo miglior tennis sui verdi prati europei. Il toscano ha raccolto brillantemente prima la semifinale nell’ATP 250 di Stoccarda, poi la finale nel prestigioso ATP 500 del Queen’s in quel di Londra.