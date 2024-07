LIVE Musetti-Fritz Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Krejcikova-Ostapenko

Leggi tutta la notizia su oasport

Amici di OA Sport ben ritrovati nella scritta di. Sul Court 1 appena concluso il primo set tra, con quest'ultima vittoriosa per 6-4. Al termine di questo incontro toccherà al talentuoso toscano. Buongiorno e benvenuti nella testuale del quarto di finale di tra Lorenzo e l'americano Taylor. Quarto confronto diretto tra i due con lo statunitense avanti per 2-1. Tre mesi fa sulla terra rossa di Montecarlo l'unica vittoria del toscano, che si impose con un duplice 6-4. Il vincente del match troverà in semifinale uno tra il serbo Novak Djokovic e l'australiano Alex De Minaur. , ventiduenne di Carrara, al termine di una parentesi sulla terra non entusiasmante sta esprimendo il suo miglior tennis sui verdi prati europei.