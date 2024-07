LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | tre azzurre in fuga gruppo a 2?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00 Carmela Cipriani (Bepink – Bongioanni), Silvia Zanardi (Human Powered Health) e Alice Palazzi (Top Girls Fassa Bortolo) non sono ancora state raggiunte da Ana Vitória Magalhães (Bepink – Bongioanni) e Clara Emond (EF Education-Cannondale), distanti poco più di dieci secondi. Ha mollato invece ilche è a 2’00”. 11.57 Fa tanto caldo sulla corsa, con sole e 32° C ad accompagnare le atlete in questo momento. Brezza che rende meno afosa la giornata che soffia a 13 km/h. 11.54 I migliori risultati alper le tredavanti: 1 ZANARDI Silvia 7 2 CIPRIANI Carmela 9 3 PALAZZI Alice 36 11.51 Mancano 90 chilometri al traguardo, meno di venti allo sprint intermedio di Savignano sul Rubicone dal quale poi cambierà drasticamente il profilo altimetrico della