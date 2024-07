L' imprenditore Manuele Marongiu raddoppia | a Pisa il nuovo locale La Basilica 2

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – Il Ristorante Pizzeria La, un'istituzione a San Piero a Grado,e sbarca aal numero 137 di via Cesare Battisti. Questa la nuova scommessa dell'no con un passato da fantino e una passione infinita per la ristorazione, che inaugura La2, uncapitolo della sua attività ristorativa, presentata questa mattina insieme al direttore di Confcommercio Provincia diFederico Pieragnoli e della referente sindacale di ConfcommercioAgnese Profeti. "Lo scorso dicembre abbiamo festeggiato i venticinque anni di attività dellaa San Piero a Grado e ho pensato che fosse il momento giusto per intraprendere una nuova avventura - racconta l'- passando da via Battisti pensavo spesso a questo, è stato una sorta di richiamo, un amore a prima vista su cui ho deciso di investire, a cominciare dai nuovi arredi.