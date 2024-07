Limite a 30 km h | un toccasana per la sicurezza ma non per l’aria?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un’interessante scoperta emerge da uno studio del MIT Senseable City Lab: l’introduzione deldi velocità a 30 km/h nelle città, sebbene vantaggiosa per lastradale e la vivibilità urbana, potrebbe inaspettatamente portare ad un aumento delle emissioni inquinanti La riduzione dei limiti di velocità in alcune città d’Italia, come ad esempio Milano, passato da 50 km/h a 30 km/h, non sembrano aver dato i risultati sperati. Infatti, l’abbassamento della velocità nelle zone urbane del capoluogo lombardo anziché ridurre l’inquinamento, sembrano paradossalmente aumentarlo. Questo è il risultato di uno studio presentato da Carlo Ratti, direttore del MIT Senseable City Lab, in collaborazione con UnipolTech. Tuttavia, l’impatto sui tempi di percorrenza sarebbe minimo: un incremento di 2 secondi nel caso di zone 30 limitate al centro e di 89 secondi se estese a tutte le strade non primarie.