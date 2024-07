Jack Frusciante il seguito sarà a due voci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Bologna, 10 luglio 2024 – Il tanto attesodiè uscito dal gruppoambientato agli inizi degli anni Novanta e avrà due: a raccontare gli eventi nonsolo lo storico protagonista, il Vecchio Alex, ma anche Adelaide. Parola dell’autore, cioè Enrico Brizzi, che da qualche tempo sui social sta aggiornando i suoi lettori sul futuro del prossimo romanzo, previsto a settembre per HarperCollins. E, piano piano, inizia a svelare i dettagli del sequel del libro cult uscito nell’estate del 1994. "Non ha a che fare con Alex e la soave Adelaide cinquantenni - dice lo scrittore bolognese classe 1974 – ma è ambientato negli anni Novanta. Un’altra cosa interessante da dire è che questa volta non parla solo il vecchio Alex supportato dal narratore, ma anche Adelaide”.