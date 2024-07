Il gatto Tom salvato dalla polizia stradale | vagava sull’Autostrada del Sole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Firenze, 10 luglio 2024 – IlTomdel, sulla carreggiata per Bologna, nella zona di Rignano. Tanti automobilisti hanno chiamato il 112 per segnalarlo: lalo ha, riaffidandolo alle braccia del suo legittimo proprietario. Gli agenti delladi Firenze hanno raggiunto il luogo della segnalazione e adottando tutti gli accorgimenti di sicurezza hanno rallentato il traffico con la safety car e recuperato il, affidato all’Asl Veterinaria Toscana per tutti i controlli del caso. Nei giorni successivi i poliziotti sono riusciti a rintracciare la famiglia di Tom e a mettersi in contatto con il legittimo proprietario che aveva temuto il peggio per il suo piccolo compagno poiché si era allontanatosua abitazione nel comune di Rignano sull’Arno, a ben 7 chiloemtri dal luogo dove è poi avvenuto il ritrovamento.