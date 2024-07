I Free Lions si sono liberati di un peso dice Southgate

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) 2024-07-10 11:59:37 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Garethafferma che le stelle inglesi non giocheranno più con ildelle aspettative sulle spalle e potranno affrontare la semifinale contro i Paesi Bassi in tutta libertà.e la sua squadrastati sottoposti a un esame piuttosto approfondito dopo un inizio ampiamente deludente della loro campagna per Euro 2024, che li ha visti battere la Serbia per 1-0, pareggiare 1-1 con la Danimarca e poi 0-0 con la Slovenia. Se non altro, le cosepeggiorate negli ottavi di finale con i Threeche avevano bisogno di un 95il-minuto del pareggio di Jude Bellingham che ha portato ai supplementari e poi ha superato per 2-1 la modesta Slovacchia, nonostante ci siano stati segnali incoraggianti quando hanno rimontato di nuovo nei quarti di finale contro la Svizzera prima di passare il turno ai rigori.