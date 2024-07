Gli Azi pubblicano ’36’ | Mix perfetto di indie e rock

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Comincia un nuovo percorso artistico per la band picena degli ’Azi’. Da pochi giorni, infatti, è uscito, il nuovo singolo prodotto da Francesco Pellegrini degli Zen Circus, il quale produrrà anche l’album che il gruppo farà uscire a ottobre. Il pezzo è distribuito da ‘Believe’ e pubblicato per ‘Alti Records’. ’Trentasei’ è un mixdie melodie accattivanti e trascinanti. Il singolo arriva a poco più di un anno dalla pubblicazione del primo Ep della band, dal titolo ’Ci Vuole Coraggio’. Il brano rappresenta uno spunto di riflessione su di una relazione partendo dal presupposto che prendersi cura l’uno dell’altro comporti il non agire sempre di impulso, arrivando a fidarsi nonostante i nostri difetti personali, continuando a farlo anche quando ci troviamo nella confusione più totale.