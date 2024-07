Giustizia la Camera approva in via definitiva il ddl Nordio | dall’abolizione dell’abuso d’ufficio ai limiti alle intercettazioni ecco cosa cambia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Carloesce dall’Aula soddisfatto. Nel Transatlantico dellaproferisce poche parole, ma entusiaste: «I sì sono quasi il doppio dei no, bene». I deputati hanno appena dato il via libera definitivo al ddl che porta il nome del ministro, una serie di interventi che modificano diversi aspetti dell’impianto giudiziario italiano. I voti a favore sono stati 199, i contrari 102. Insieme alla maggioranza hanno dato il proprio assenso Azione, Italia Viva e +Europa. Si sono opposti, invece, Partito democratico, Movimento 5 stelle eanza verdi e sinistra. Il disegno di legge messo a punto dal Guardasigilli era stato licenziato dal Consiglio dei ministri più di un anno fa, il 15 giugno 2023. Gli unici emendamenti al testo sono stati apportati durante la prima lettura in Senato, mentre a Montecitorio – sia in commissioneche nell’emiciclo – ogni tentativo di modifica è stato respinto.