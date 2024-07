Gema Di Pizzo c’è Ora l’obiettivo è Toscano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È Marco Dila seconda conferma del roster dellaPallacanestro Montecatini per la stagione 2024-2025. Arrivato nel gennaio del 2023 dopo il ritiro dal campionato della Pallacanestro Firenze, il centro fiorentino è ormai uno dei giocatori con più militanza in rossoblù: quella che andrà ad iniziare sarà la sua terza stagione con la canotta dei leoni termali. Anche inquesto caso c’erano pochi dubbi sulla permanenza del lungo gigliato: al netto di una flessione nei playoff il rendimento delnumero 28 rossoblù durante la stagione appena conclusa è stato più che solido, con una media di 9.1 punti segnati e 7 rimbalzi staccatiin 25 minuti scarsi di utilizzo a partita, impreziositi da un 61percento al tiro nel pitturato. Numeri che sono valsi a Diil rinnovo della fiducia da parte della dirigenza termale, con il diesse Guido Meini in testa, certificato dal comunicato ufficiale apparsolunedì sulle pagine social del club di Alessandro Lulli.