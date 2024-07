Gaza The Lancet inchioda Netanyahu | accertate 37 396 vittime ma il conto potrebbe salire a 186mila

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La prestigiosa rivista medica Theha pubblicato un’analisi che getta nuova luce sulla drammatica situazione a. I dati sui morti palestinesi, a lungo contestati e bollati come propaganda di Hamas, trovano ora una conferma autorevole e imparziale. Secondo The, non solo le cifre fornite dal Ministero della Salute disono attendibili, maro addirittura essere sottostimate. L’analisi rivela che ai 37.396 morti accertati fino a fine giugno 2024 andrebbero aggiunti almeno altri 10.000 corpi sepolti sotto le macerie. The: i numeri disono reali (e peggiori del previsto) Ma il quadro è ancora più cupo. Applicando un calcolo prudenziale basato sulle “morti indirette” causate dal collasso delle infrastrutture sanitarie, dalla mancanza di cibo, acqua e medicine, Thestima che il bilancio totale delleraggiungere l’incredibile cifra di 186.