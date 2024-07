Gaza l’Unrwa | 4 scuole colpite in 4 giorni La Germania protesta | Inaccetabile Volantini israeliani sulla città | Andate via

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’offensiva di Israele nella Striscia dinon si ferma. Anzi, nel mirino dell’esercito ci sono anche le. Da Berlino, con un post sul social network X, ha alzato la voce il ministero degli Esteri tedesco: “Che vengano uccise persone che cercano rifugio in una scuola è inaccettabile. I ripetuti attacchi alleda parte dell’esercito israeliano devono avere fine. I civili, soprattutto i bambini, non devono rimanere intrappolati tra due fronti”. Secondo, solo negli ultimi quattrosono statequattro. L’agenzia Onu, prima dell’attacco di Hamas del 7 ottobre, gestiva 284nell’enclave palestinese. “Passati nove mesi, sotto i nostri occhi, continuano in modo implacabile e incessante uccisioni, distruzione e disperazione – ha incalzato Philippe Lazzarini, capo dell’agenzia per i rifugiati palestinesi –non è un posto per i bambini”.