Fabriano Watercolour Acquarello in primo piano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Al via sabato (ore 18) l’ottava edizione della biennale internazionale "Marche d’Acqua-" che si terrà fino al 30 settembre al Museo della Carta e della Filigrana di. Il premio, istituito nel 2010 dalla Città diper "promuovere il fondamentale rapporto tra la carta artigianale e la tecnica pittorica dell’, sarà assegnato anche in questa edizione ad artisti che utilizzano prevalentemente le tecniche dell’acquerello su carta" come ha spiegato l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni. Sarà la Giuria internazionale, presieduta dall’artista svedese Stanislaw Zoladz e composta da 14 altri artisti, a individuare le opere meritevoli dei tre premi previsti nel bando e delle eventuali menzioni speciali. Sono tre gli italiani presenti in giuria, Pasqualino Fracasso, Nadia Tognazzo e Valentina Verlato e altri 11 in rappresentanza di Centro e Nord America (Patricia Guzman - Messico e Dean Mitchell - Usa), Europa (Marc Folly – Francia, Angus McEwan – Scozia, Isabel Moreno Alosete – Spagna, David Paskett – Inghilterra, Konstantin Sterkhov e Sergey Temerev – Russia, Andrey Zadorin – Bielorussia/Olanda), Asia (Zhou Tianya – Cina) e Australia (David van Nunen).