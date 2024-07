Esposito | Lukaku è un giocatore diverso rispetto a Osimhen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Massimiliano, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi del web di “NapoliMagazine.com”. In diretta su Radio Punto Zero l’ex calciatore ha parlato della formazione guidata da Antonio Conte. Di seguito quanto da lui affermato. Così ha esordito: “La nuova maglia mi piace molto, finalmente con i colori della nostra città. Di Lorenzo? Sembra essere tutto risolto, il chiarimento c’è stato, ma io gli toglierei la fascia da capitano. Spinazzola piò dare un ottimo contributo, è un calciatore importante, il Napoli ne aveva bisogno ma bisogna sperare che non si infortuni nel tempo. Si sta venendo a delineare anche la linea difensiva a 5 con Buongiorno e Rafa Marin, ed è una difesa di tutto