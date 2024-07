Ecco la finale di ’Kosmos Young’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Domani al parco archeologico naturalistico Civita di Cupra Marittima per la terza serata del Teatro al parco festival ci sarà ladel concorso di spettacolo dal vivo Under 35 Kosmos Young. I quattro finalisti porteranno in scena quattro proposte differenti che faranno conoscere agli spettatori le varie facce del teatro: dalla comicità vivace della Compagnia Teatro Roget, alla visione rituale di MAT-LE-MAT senza dimenticare il punto di vista introspettivo di Richard Butler e la dimensione temporale di Fabrizio Villacroce. Una serata ricca aperta dall’esibizione di danza ’La leggerezza di Medusa’ di Giovanna Zanchetta, vincitrice della scorsa edizione. A sostenere l’evento il Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo.