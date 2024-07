È finita Strage di Erba per Rosa e Olindo arrivata la peggiore notizia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “È”. Sentenza choc perBazzi eRomano. Sui due coniugi che vennero condannati all’ergastolo per ladisi sono riaccesi i riflettori. Infatti. attendevano oggi unacruciale. Hanno trascorso tutti questi anni in carcere per l’omicidio di quattro persone (Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini), ma sono tornati di nuovo davanti a un tribunale. La coppia ha richiesto la revisione del processo, si dichiara innocente. La vicenda da tempo divide l’opinione pubblica, tra innocentisti e colpevolisti. Ma anche gli esperti hanno pareri diversi. E proprio poco fa èla decisione dei giudici d’appello di Brescia, che emette la parola fine per sempre alla vicenda.