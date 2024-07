Due tunisini arrestati a Roma per aver rubato e ingoiato una collana d’oro

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) CRONACA DI– Due cittadini, di 27 e 18 anni, sono statidoporapinato un turista italiano, rubando unache uno dei due ha poi. L’episodio è avvenuto intorno alle 8:30 nei pressi della stazione Termini, in via Gioberti. Gli agenti dell’unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale diCapitale sono intervenuti dopoudito urla e notato un gruppo di persone in agitazione. I poliziotti hanno subito acquisito informazioni sul posto, apprendendo che un turista era stato deda due individui. I responsabili sono stati immediatamente fermati e identificati. Successivamente, uno dei due rapinatori è stato portato in ospedale, dove gli esami hanno confermato la presenza dellaingerita.