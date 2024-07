Democrazie liberali e legge elettorale Il nodo italiano da sciogliere secondo Bonanni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le opposizioni si affannano a contrastare il premierato e l’autonomia differenziata, mentre la maggioranza fa da scudo a riforme con l’illusione di ottenere stabilità. Ed anzi deridono coloro che le contrastano, sottolineando come in altre epoche abbiano inseguito gli stessi propositi. Ormai è prassi perdersi nella politica muro contro muro che esalta la volontà suicida dei partiti di non governare il Paese, ma di inseguire le chimere delle loro effimere glorie anziché governare le urgenze. Ma c’è qualcosa che accomuna centrodestra e centrosinistra: ilscabroso dellagestita direttamente dai segretari dei rispettivi partiti. Questi impongono i loro favoriti in Parlamento, sottraendo questo potere ai cittadini elettori, attraverso leggi elettorali confezionate su misura addirittura sotto appena prima del voto.