Debutto con polemiche Il primo Consiglio in scena per pochi intimi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il nuovocomunale della Città Giardino si insedia tra. Nell’aula, oltre agli eletti, alla Giunta e al personale, entrano solo 25 persone, alle quali viene consegnato il numero come in salumeria. Resta fuori anche metà della stampa. "Sono venuta qui perché da casa non si sente niente. Il collegamento YouTube è pessimo". Ma anche dallo schermo, piazzato fuori dal palazzetto, l’audio gracchia. C’è chi prova a mettersi dietro il televisore e l’unica cassa. "Non si capisce nulla neanche così". I commenti si sprecano. "Buona la prima? Proprio no. Avrebbero potuto allestire un’altra sala, almeno per quest’apertura di mandato. O, almeno, mettere qui qualche sedia. Ci sono anche anziani, persone in girello e con le stampelle".