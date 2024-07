Covid il consiglio per evitare il contagio da variante Kp 3

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 10 luglio 2024), picco estivo perKp.3: ildegli esperti perilè quello di usare la “mascherina in viaggio” L’estate 2024 si sta rivelando sorprendentemente impegnativa per la gestione della pandemia di-19, a causa dell’emergere di una nuova sottodel virus Sars-CoV-2, denominata KP.3. Questasta causando un inaspettato aumento dei casi di, sollevando preoccupazioni tra gli esperti sanitari e la popolazione.Kp3 -Ansa- Notizie.com“Siamo di fronte ad un picco estivo dei casiche certamente era inatteso”, ha dichiarato Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit), all’Adnkronos Salute. Dopo mesi in cui si era assistito a un progressivo calo dei contagi, la comparsa della KP.