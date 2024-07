Continua la corsa di Wall Street Massimi storici per S&P500 e Nasdaq spinti dai tecnologici e dalle parole di Powell

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nuovo massimo storico per la borsa dicon l’indice più rappresentativo, l’ S&P500, che supera i 5.600 punti nel suo settimo giorno consecutivo di rialzi. Nel 2024 l’indice ha già aggiornato il suo livello massimo altre 36 volte. A record pure ilche sale sopra i 18.352 punti. Da inizio anno l’S&P500 è in rialzo del 18%, ilil 26%. Quest’ultimo listino, su cui sono quotati i big della tecnologia e dell’informatica, ha beneficiato anche degli exploit di titoli a grande capitalizzazione come Nvidia (+ 168% da inizio anno) o Alphabet-Google (+ 37%) e Meta (+ 51%). A dare l’ultima spintarella ai listini per raggiungere i nuovi traguardi sono state ledel governatore della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, Jerome