Come nasce Pac-Man e perché c’entra la pizza?

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Pac-Man, il gioco arcade ideato da T?ru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980, è forse uno degli giochi simbolo degli anni ’80. La sua nascita,molte cose nella storia umana (e quella ludica non fa eccezioni), è stata del tutto casuale. E anche molto golosa. La storia vuole che T?ru Iwatani ebbe l’idea del personaggio mangia fantasmini quando, durante una cena in solitaria (il particolare è essenziale), ha visto unamancante di uno spicchio. La forma era esattamente quella del protagonista del gioco. Fosse stato in compagnia di altre persone, gli spicchi mancanti sarebbero stati di più e lui non avrebbe avuto la felice intuizione. Dirà in un’intervista del 2022 rilasciata a La Repubblica: “Guardai quellae vidi quel che poi sarebbe divenuto Pac-Man.