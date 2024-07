Colpo bianconero per Conte | dalla Juve al Napoli

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 10 luglio 2024)per Antonio: gli azzurri campani vogliono fare le cose in grande e hanno messo nel mirino un exntus. La situazione La firma di Antonioper ilha sicuramente fatto scattare l’interesse attorno agli azzurri. Il tecnico, come sappiamo, e come abbiamo visto nel corso degli anni passati, è uno che non guarda in faccia nessuno: vuole investimenti per vincere, non esiste altro nella testa del pugliese.(Lapresse) – Ilveggente.itE il fatto che sia lui il tecnico è un vantaggio per gli azzurri, che lo possono “sfruttare” per andare a prendere dei calciatori che, con probabilità, forse avrebbero guardato verse altre direzioni. Il, in ogni caso, sta cercando di rinforzarsi in tutti i reparti in attesa, anche, di quella che potrebbe essere un’offerta importante per Osimhen, in uscita, che almeno 100milioni di euro – se non qualcosa in più – li dovrebbe portare nelle casse del presidente De Laurentiis.