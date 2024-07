Assolombarda | ecco le professioni del futuro

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 10 luglio 2024)ledelsecondo la ricerca di: intelligenza artificiale e competenze “green” guidano il cambiamento Il mercato del lavoro sta subendo una trasformazione profonda, guidata da grandi trend come digitalizzazione, globalizzazione, invecchiamento della popolazione, mismatch delle competenze, formazione continua, transizione verso un’economia verde. Cambiamenti che, accelerati dalla pandemia e dalle politiche di sostegno europeo come il NextGen EU, hanno implicazioni significative per lavoratori, per le imprese e i policy maker., in tal senso, ha presentato, oggi, una ricerca sulledel. Lo studio è stato condotto da Emilio Colombo, professore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con il Centro Studi dell’Associazione.