A un certo punto lo volevo far soffrire | Medvedev parole pesanti su Sinner

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Niente sogno di vincere Wimbledon. Jannikè caduto sul più bello contro Daniil, dopo essere stato sconfitto al quinto set. Per il 22enne altoatesino anche la noia di un malessere patito già in mattinata e subito in particolare fra secondo e terzo set, quando il numero uno al mondo ha chiesto medical time out per andare negli spogliatoi a rinfrescarsi, dopo aver sofferto di diversi giramenti di testa.ha rischiato di perdere il terzo set (vincendolo al tie-break), poi ha lasciato andare il quarto e dato tutto nel quinto, dove il break nel terzo game gli ha portato la vittoria finale per 6-3. Una partita perfetta quella giocata dal russo, che ha vinto con merito: "Non è facile giocare quando hai un avversario in difficoltà — le suedopo la partita — Per qualche momento ho capito che non si muoveva molto bene.