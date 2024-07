WWE | Infortunio confermato per Tyler Bate

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 9 luglio 2024) Settimana scorsaassieme al tag team partner Pete Dunne ha preso parte a un match ad NXT, affrontando e sconfiggendo in un incontro combattuto la coppia formata da Hank Walker e Tank Ledger. E’ saltato all’occhio che nel post matchaveva dei problemi al braccio sinistro, notati anche da Pete Dunne che ha impedito all’arbitro di alzarglielo in segno di vittoria. Se si poteva pensare che fosse semplice selling del britannico abbiamo appena ricevuto la conferma che l’ex campione di NXT UK è realmente infortunato, infatti durante l’ultima puntata di Raw Michael Cole ha affermato che l’atleta è temporaneamente ai box proprio per unriscontrato nell’ultima puntata di NXT. Non è stato specificato l’entità del danno o se effettivamente sia coinvolto il braccio sinistro di, non possiamo che augurare al Big Strong Boy una pronta guarigione.