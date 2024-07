Vertice di Washington così l’Italia può contare di più nella Nato Parla Roberta Pinotti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 9 luglio 2024) L’evento più atteso dell’anno per lasi avvicina: ildi. Evento cruciale per i leader dei 32 Paesi alleati che si riuniranno per discutere le future direzioni dell’Alleanza. Tanti sono i temi critici che toccheranno in primis. Le prospettive italiane all’interno dellasono focalizzate sull’aumento dell’influenza attraverso una presenza strategica e continua, sul raggiungimento dell’obiettivo del 2% del Pil per la difesa e sul rafforzamento della sicurezza del fianco sud. Parallelamente al summit, avrà luogo anche ilPublic Forum, un’opportunità per l’Alleanza di dialogare con la società civile. Questo evento sarà trasmesso su Formiche.net, il media partner italiano del Forum. In vista di questo importante evento, Airpress ha intervistato, ex ministra della Difesa italiana, per approfondire il ruolo delnell’Alleanza Atlantica e le sfide che il Paese deve affrontare.