Unioncamere punta sull’occupazione | Semplificare la vita alle aziende

(Di martedì 9 luglio 2024)ladelle imprese, aiutarle a trovare sul mercato i profili professionali che ancora mancano, dare una forte spinta alla digitalizzazione delle piccole e medie. E’ ambizioso il programma di Andrea Prete, ingegnere, imprenditore, confermato ieri alla guida diper un altro triennio. Una nomina avvenuta all’unanimità, alla presenza dei vertici delle principali associazioni di categoria, dal leader di Confindustria, Emanuele Orsini al numero uno di Confcommercio, Carlo Sangalli, che ha aperto l’assemblea di ieri come past-president. Al centro del programma diresta il nodo dell’occupazione e, in particolare, quel disallineamento fra mondo della scuola e mercato del lavoro che, insieme con l’inverno demografico e il calo della natalità, sta creando non pochi problemi al mondo delle imprese.