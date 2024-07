Temptation Island 11 l’ex fidanzata di Raul Dumitras è una famosa TikToker | ecco chi Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 9 luglio 2024) Giovedì in prima serata andrà in onda su Canale 5 la terza puntata di11, il docu reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in cui sette coppie decidono di mettere alla prova il loro sentimento vivendo per 21 giorni in due villaggi separati in compagnia di avvenenti ragazze e ragazzi single. Proprio durante la terza puntata del programma avremo modo di scoprire come si sta evolvendo il viaggio nei sentimenti die Martina De Ioannon, coppia romana che ha deciso di prendere parte alla trasmissione a causa della gelosia di, considerata eccessiva dallae Martina sono fidanzati da 10 mesi, ma non tutti sanno che prima di stare con la De Ioannon,era fidanzato con una nota, Alessia Antonetti, che sul celebre social vanta oltre 340mila followers, come riportato da Webboh: La relazione risale a circa due anni fa.