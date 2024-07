Spider-Noir | nel cast della serie anche Lamorne Morris

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 9 luglio 2024) Illive action “” ha accolto, attore comico noto per laNew Girl. Denominata “” dal precedente titolo ““, lain live action prende ispirazione dai fumetti Marvel Comics, e più precisamente al personaggio di-Man, una versione alternativa del più celebre-Man che vive in una New York degli anni trenta. Nicolas Cage ha già ottenuto il ruolo da protagonista, ed ora con lui ci sarà. Secondo Deadline, che per primo ha confermato l’ingaggio, ha riferito che il personaggio cheinterpreterà nellasarà quello di “Robbie Robertson“, un giornalista che cerca di ritagliarsi un ruolo importante in una New York degli anni trenta che di certo non premia le persone di colore.